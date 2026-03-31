Milano 9:35
43.893 +0,16%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:35
10.176 +0,47%
22.605 +0,19%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Sessione moderatamente positiva quella del 30 marzo, per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi in salita a 27.800,5.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 27.363,5 con prima area di resistenza vista a 28.529,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26.926,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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