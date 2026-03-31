Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Sessione moderatamente positiva quella del 30 marzo, per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi in salita a 27.800,5.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 27.363,5 con prima area di resistenza vista a 28.529,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26.926,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)