Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -2,16%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27.266,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28.432,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26.878,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)