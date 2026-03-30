Milano 11:39
43.439 +0,14%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:39
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Francoforte 11:39
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -2,16%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27.266,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28.432,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26.878,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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