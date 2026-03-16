Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:02
24.695 +1,29%
Dow Jones 20:02
46.993 +0,93%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Giornata negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,45%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 28.518,3 con tetto rappresentato dall'area 29.421,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28.217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```