Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dell'1,16%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.189,7, mentre i supporti sono stimati a 21.143,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.236.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)