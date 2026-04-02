Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dell'1,16%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.189,7, mentre i supporti sono stimati a 21.143,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.236.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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