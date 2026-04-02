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Essilorluxottica, Barclays abbassa TP ma conferma "Overweight"

Finanza
Essilorluxottica, Barclays abbassa TP ma conferma "Overweight"
(Teleborsa) - Barclays ha deciso di abbassare il prezzo obiettivo per Essilorluxottica a 320 euro (da 355 euro) ma ha comunque confermato il rating di "Overweight".
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