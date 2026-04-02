Francoforte: scambi negativi per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame , che mostra un decremento del 3,49%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della big europea del rame rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 151,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 148,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 153,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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