La missione Artemis II è partita con successo. Italia in prima fila

Il razzo SLS è decollatto da Cape Canaveral alle 00.35 ora italiana

(Teleborsa) - Nonostante qualche ritardo e slittamento, per verificare la sicurezza dei sistemi di bordo, la missione Artemis II è partita con successo la scorsa notte da Cape Canaveral (Florida), staccandosi da terra alle 18.35 ora locale (00.35 ora italiana) ed ora è in volo verso la Luna. La missione della Nasa con equipaggio si propone di riportare l'uomo nell'orbita lunare per la prima volta dopo cinquant'anni, gettando le basi per il ritorno di esseri umani sulla superficie lunare ed aprendo alla possibilità in futuro di consentirne lunghe permanenze. Il definitivo allunaggio avverrà con la successiva missione Artemis III.



La missione prevede un giro attorno al nostro satellite naturale, transitando anche nella parte nascosta, prima di tornare sulla Terra. In particolare, si cercherà di testare la capacità dell’equipaggio e dei sistemi della navicella Orion di volare nello spazio profondo e tornare sulla Terra, verificando il supporto vitale, la navigazione e la comunicazione ottica. La missione testerà inoltre lo Space Launch System con un equipaggio a bordo, validando le procedure di rientro, compresa la dimostrazione della guida di Orion in un ambiente senza Gps.



Per il futuro, si punta a costruire sulla Luna un'infrastruttura stabile, che garantisca la permanenza dell'uomo entro il 2036, per lo sfruttamento della Luna a fini scientifici e di ricerca ed anche di natura economica. Lo sfruttamento commerciale dello spazio, infatti, è il fine ultimo ed ha attivato investimenti per circa 30 miliardi di dollari. Alò fianco degli Stati Uniti, sono partner dell'iniziativa Giappone, Canada e Italia, quest'ultima incaricata della costruzione dei moduli abitativi sulla Luna.



"Il successo del lancio di Artemis 2 segna un momento davvero storico per l’esplorazione spaziale. Dopo più di mezzo secolo, l’umanità torna a viaggiare verso la Luna. È l’inizio di una nuova fase della nostra presenza nello spazio profondo e un passo fondamentale verso le future missioni lunari e, in prospettiva, verso Marte", ha commentato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente -, ricordando che per l’Italia "questo traguardo ha un significato particolare".



"Momento storico", ha fatto eco il Ministro Adolfo Urso, spiegando che l'Italia "sarà protagonista anche in questa nuova fase dell’esplorazione lunare". "Proprio poche ore fa, a Washington, ho firmato con l’amministratore capo della NASA uno Statement of Intent sulla cooperazione per la superficie lunare, - ha aggiunto il titolare del MIMIT - rafforzando il ruolo del nostro Paese nella nuova corsa alla Luna. Un riconoscimento importante dell’eccellenza dell’industria italiana chiamata a realizzare i moduli abitativi destinati a consentire una presenza sicura e prolungata degli astronauti sulla superficie. Oggi l’Italia vola in alto e guarda al cielo con orgoglio e ambizione".

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