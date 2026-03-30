FILA, Intesa abbassa target price ma vede resilienza e ripresa nel 2026

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 14,7 euro per azione (dai precedenti 16,1 euro) il target price su FILA , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 57%.



In un contesto macroeconomico ancora difficile, gli analisti ritengono che FILA rimanga ben posizionata per sfruttare i suoi principali punti di forza competitivi: una struttura produttiva in grado di supportare la crescita nel mercato americano, continui miglioramenti in termini di efficienza in Europa, i primi risultati positivi dei prodotti a marchio DOMS nella regione e una ripresa in Italia supportata dalle vendite incrociate con Seven. I primi segnali di miglioramento della domanda sono visibili (Europa nel secondo semestre 2025, Stati Uniti nel quarto trimestre 2025), mentre si prevede una progressiva normalizzazione della situazione in Messico.



"Apprezziamo l'attenzione alla redditività piuttosto che ai volumi, unitamente alla solida generazione di cassa e alla costante attenzione alla remunerazione degli azionisti", si legge nella ricerca. Intesa sottolinea anche che, se si escludesse dalla capitalizzazione di mercato attuale di FILA la partecipazione del 26,01% detenuta in DOMS, il titolo verrebbe scambiato a circa 2,5 volte l'EV/EBITDA previsto per il 2026.

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