Londra: in calo Standard Chartered
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che presenta una flessione del 2,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Standard Chartered ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 15,9 sterline. Primo supporto individuato a 15,64. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 16,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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