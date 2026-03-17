Eli Lilly, downgrade di HSBC su aspettative eccessivamente ottimistiche mercato farmaci per l’obesità

Rating a "Reduce" e target price scivola a 850 dollari

(Teleborsa) - HSBC ha declassato l'azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly a "Reduce" e abbassato il target price a 850 dollari da 1.070 dollari.



La banca d'affari ha affermato che le aspettative per il mercato dei farmaci contro l’obesità sono diventate eccessivamente ottimistiche e che le azioni della società appaiono ora "prezzate alla perfezione".



HSBC ritiene che il settore Healthcare nel suo complesso sia posizionato per sovraperformare nel prossimo trimestre, ma ha avvertito che "multipli elevati e posizionamento affollato nel settore rimangono un rischio chiave".



Il broker si aspetta inoltre che la concorrenza sui prezzi si intensifichi.



Nel frattempo sul NYSE Eli Lilly viaggia in rosso di oltre il 4% a 948,09 dollari.

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