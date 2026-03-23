Londra: scambi in positivo per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi bancari e finanziari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,25%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HSBC Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di HSBC Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,34 sterline. Prima resistenza a 12,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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