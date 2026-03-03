Londra: violenta contrazione per HSBC Holdings

società di servizi bancari e finanziari

HSBC Holdings

HSBC Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,70% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 13 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 12,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 12,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)