Milano 15:10
44.216 -1,24%
Nasdaq 15:10
24.688 -1,11%
Dow Jones 15:10
46.960 -0,97%
Londra 15:10
10.310 -0,43%
Francoforte 15:10
23.537 -0,44%

Londra: andamento negativo per HSBC Holdings

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi bancari e finanziari, che sta segnando un calo del 2,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di HSBC Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di HSBC Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,28 sterline. Supporto a 11,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```