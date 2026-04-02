Micron Technology scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - A picco il produttore di microchip, che presenta un pessimo -3,9%.
Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Micron Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 358,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 372, mentre il primo supporto è stimato a 344,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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