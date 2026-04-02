New York: Carnival scende verso 24,96 USD
(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che passa di mano in perdita del 3,93%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di Carnival ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,08 Dollari USA. Supporto a 24,96. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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