Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: in calo Insmed

Migliori e peggiori
New York: in calo Insmed
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che presenta una flessione del 3,55% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Insmed rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Insmed è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 163,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 156,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 170,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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