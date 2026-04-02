New York: in calo Insmed
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che presenta una flessione del 3,55% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Insmed rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Insmed è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 163,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 156,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 170,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```