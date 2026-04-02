New York: prevalgono le vendite su Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - A picco la società farmaceutica attiva nel settore biotech , che presenta un pessimo -4,05%.



Il movimento di Regeneron Pharmaceuticals , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico della società biotecnologica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 762,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 737,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 787,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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