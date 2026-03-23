New York: seduta difficile per Centene
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,80% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Centene rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Centene suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,97 USD con tetto rappresentato dall'area 34,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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