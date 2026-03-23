New York: seduta difficile per Centene

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,80% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Centene rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Centene suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,97 USD con tetto rappresentato dall'area 34,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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