New York: performance negativa per Centene

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che tratta con una perdita del 2,72%.



Lo scenario su base settimanale di Centene rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Centene mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,36 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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