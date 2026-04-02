OPA SCM SIM, adesioni all'80,4% nella prima settimana con apporto del socio di controllo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Solutions Capital Management SIM , Banco di Desio e della Brianza ha reso noto che, nella prima settimana del periodo di adesione (30 marzo-2 aprile), sono state portate in adesione 1.797.280 azioni ordinarie. Si tratta dell'80,44% delle azioni oggetto dell'offerta (pari a 2.234.264).



Viene precisato che il socio di controllo Holding Partecipazioni Societarie, in esecuzione dell'impegno di adesione, in data 1 aprile 2026 ha portato in adesione tutte le sue 1.793.680 azioni, pari all'80,28% del capitale sociale.



Il corrispettivo è pari a 4,61 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione. Il periodo di adesione ha avuto il 30 marzo 2026 e terminerà il 24 aprile 2026, estremi inclusi.

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