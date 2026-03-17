SCM SIM, l'utile 2025 scende a 81 mila euro. Rete ridotta a 50 consulenti

(Teleborsa) - Solutions Capital Management SIM (SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso il 2025 con con un utile netto pari a 80.888 euro (415 mila nel 2024), in linea con le previsioni del piano industriale.



Le commissioni attive, al netto di quelle relative alle performance, superano gli 8,45 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto a euro 8,27 milioni registrati nel 2024. Considerando le commissioni di performance, che nel 2025 sono risultate inferiori del 55%, le commissioni attive totali superano i 9,15 milioni di euro, rispetto a 9,82 milioni registrati nel 2024. Le commissioni passive, pari a 4,43 milioni di euro, hanno subito un decremento dell'8% rispetto a 4,81 milioni del 2024, in linea con quanto registrato per le commissioni attive. La riduzione del pay-out, significativa sulla componente assicurativa, è bilanciata dal maggior esborso registrato sulle operazioni di consulenza generica e dalla minore incidenza, rispetto al 2024, delle commissioni di performance.



Il margine di intermediazione si attesta a 4,68 milioni di euro, in riduzione del 6% rispetto a 4,96 milioni registrati nel 2024, come conseguenza dell'andamento del margine commissionale e della retrocessione media alla rete commerciale.



Al 31 dicembre 2025 la rete commerciale della società è formata da 50 consulenti, di cui 34 consulenti finanziari e 16 consulenti assicurativi, in seguito alle iniziative di razionalizzazione della sezione assicurativa.



La raccolta netta è positiva per circa 28 milioni di euro nei servizi core dell'azienda, non considerando il comparto assicurativo. Al 31 dicembre 2025 gli Asset Under Control ammontano a 849 milioni di euro, in riduzione rispetto a 948 milioni al 31 dicembre 2024 per le dinamiche sopra evidenziate. In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a 302 milioni di euro (da 276 milioni del 2024), quelli in consulenza generica ed in materia di investimenti pari a 251 milioni di euro (da 253 milioni del 2024), il valore delle polizze è pari a 236 milioni di euro (da 363 milioni del 2024) e il patrimonio della Sicav è aumentato a 60 milioni di euro (da 56 milioni del 2024).

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