SCM SIM, OPA Banco Desio al via il 30 marzo dopo pubblicazione documento d'offerta

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha pubblicato il documento di offerta, approvato da Consob, relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Solutions Capital Management SIM . Il periodo di adesione, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 30 marzo 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 24 aprile 2026, estremi inclusi. Il 24 aprile 2026 rappresenterà, quindi, salvo proroghe, l'ultimo giorno per aderire, ferma restando l'eventuale riapertura dei termini.



Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura, il 30 aprile 2026, l'offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo in contanti pari a 4,61 euro, diminuito dell'importo per azione di qualsiasi ulteriore dividendo ordinario e/o straordinario prelevato da utili o riserve o di qualsiasi ulteriore distribuzione approvata prima della data di pagamento.

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