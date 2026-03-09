Milano 17:35
Anthropic fa causa al Pentagono: scontro legale sulla "blacklist" per la sicurezza nazionale

(Teleborsa) - Anthropic ha depositato una causa federale in California per bloccare l'inserimento della società in una "blacklist" di sicurezza nazionale da parte del Pentagono. La disputa è precipitata dopo che il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha designato Anthropic come un rischio per la catena di approvvigionamento, a seguito del rifiuto della startup di rimuovere i "guardrail" che vietano l'uso della propria AI per armi autonome o sorveglianza interna.

Il Pentagono sostiene che la legge statunitense, e non una società privata, debba determinare come difendere il Paese, insistendo sulla necessità di flessibilità totale per "qualsiasi uso lecito". Al contrario, Anthropic definisce la mossa "senza precedenti e illegale", sostenendo che violi il diritto alla libertà di parola e al giusto processo. Secondo l'azienda, i modelli attuali non sono abbastanza affidabili per le armi autonome e il loro utilizzo in tale ambito sarebbe pericoloso.

Il Presidente Donald Trump ha già ordinato al governo di interrompere i rapporti con Anthropic (tra i cui investitori figurano anche Google e Amazon), prevedendo una fase di uscita di sei mesi. Lo scontro si è inasprito anche a causa di un memo interno in cui il CEO Dario Amodei suggeriva che l'ostilità del Pentagono derivasse in parte dal fatto che l'azienda non avesse rivolto a Trump "elogi in stile dittatore".

La concorrente OpenAI ha annunciato un accordo con il Dipartimento della Difesa subito dopo il bando di Anthropic, dichiarando di condividere i principi del Pentagono sulla supervisione umana dei sistemi d'arma.

(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)
