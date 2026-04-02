Parigi: calo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 187,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 191,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 185,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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