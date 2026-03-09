Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:58
24.628 -0,06%
Dow Jones 19:58
47.117 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di occhialeria, che tratta con una perdita del 2,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EssilorLuxottica rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 205,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 209,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 204,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
