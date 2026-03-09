Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di occhialeria
, che tratta con una perdita del 2,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EssilorLuxottica
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 205,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 209,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 204,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)