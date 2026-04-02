Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Parigi: in calo Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Schneider Electric
Pressione sul gruppo industriale francese, che tratta con una perdita del 3,67%.
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