Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Parigi: rosso per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Legrand
Ribasso per il Gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 3,32%.
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