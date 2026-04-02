Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che avanza bene del 3,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Alerion Clean Power classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,77 Euro e primo supporto individuato a 20,57. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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