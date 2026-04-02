Piazza Affari: performance negativa per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Pressione su ilproduttore di yacht e superyacht, che tratta con una perdita dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sanlorenzo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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