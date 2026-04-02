Piazza Affari: performance negativa per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Pressione su ilproduttore di yacht e superyacht , che tratta con una perdita dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sanlorenzo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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