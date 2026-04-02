Piazza Affari: scambi negativi per Banca Ifis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' Istituto con sede a Venezia , con una flessione del 2,33%.



L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della banca tricolore si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,79 Euro. Prima resistenza a 21,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 20,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```