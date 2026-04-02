Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' istituto di Rocca Salimbeni , che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Banca Monte dei Paschi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,452 Euro. Supporto stimato a 7,346. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7,558.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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