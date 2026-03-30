Milano 11:45
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Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:45
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Italia, Prezzi produzione (YoY) in febbraio

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Italia, Prezzi produzione (YoY) in febbraio
Italia, Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -2,7%, in calo rispetto al precedente -1,6%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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