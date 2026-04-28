Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply

(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza informatica , che sta segnando un calo dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reply , che fa peggio del mercato di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 90,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 89,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 88,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```