Piazza Affari: andamento rialzista per Reply

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di consulenza informatica , che lievita del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Reply mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,74%, rispetto a +3,07% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 96,75 Euro e primo supporto individuato a 94,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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