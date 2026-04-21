Piazza Affari: andamento rialzista per Reply
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di consulenza informatica, che lievita del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Reply mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,74%, rispetto a +3,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'esame di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 96,75 Euro e primo supporto individuato a 94,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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