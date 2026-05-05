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UniCredit: al via OPS su Commerzbank, offerta aperta fino al 16 giugno

Banche, Finanza
UniCredit: al via OPS su Commerzbank, offerta aperta fino al 16 giugno
(Teleborsa) - Prende il via oggi l'OPS di UniCredit su Commerzbank, dopo la pubblicazione del documento d’offerta. L’operazione resterà aperta fino al 16 giugno e prevede un rapporto di scambio pari a 0,485 azioni UniCredit per ogni titolo Commerzbank conferito. Lo ha comunicato l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali, indicando che l’offerta sarà valida per sei settimane.

"Il nostro approccio rimane disciplinato e pienamente incentrato sulla creazione di valore al di là di Unlimited, che rappresenta un livello molto elevato - ha sottolineato il top manager -. Se non acquisissimo il controllo a seguito dell'offerta, lo scenario previsto ad oggi, lo status quo funziona bene dal nostro punto di vista. Prevediamo che il rendimento rimanga ben al di sopra del 20%. Riteniamo che Commerzbank sia incoraggiata a migliorare la propria performance inizialmente con Momentum e ora con Momentum 2.0, di cui saremo testimoni venerdì".

Secondo il CEO, lo scenario base non prevede l’acquisizione del controllo di Commerzbank, con lo status quo considerato soddisfacente dal punto di vista operativo. Il rendimento dell’operazione è atteso comunque superiore al 20%.

Orcel ha evidenziato che il gruppo si considera tutelato dal rischio di ribasso grazie alla struttura dell’operazione e conserva piena flessibilità strategica.

In caso di acquisizione del controllo, l’operazione verrebbe portata avanti solo qualora fosse in grado di generare ritorni superiori al costo del capitale e coerenti con il piano "Unlimited".

Il CEO ha infine sottolineato come entrambi gli scenari siano considerati positivi per gli azionisti di UniCredit, in quanto migliorativi rispetto alla situazione attuale e coerenti con una traiettoria di creazione di valore già definita di riferimento nel settore.
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