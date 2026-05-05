UniCredit: al via OPS su Commerzbank, offerta aperta fino al 16 giugno

(Teleborsa) - Prende il via oggi l'OPS
di UniCredit
su Commerzbank
, dopo la pubblicazione del documento d’offerta. L’operazione resterà aperta fino al 16 giugno e prevede un rapporto di scambio pari a 0,485 azioni UniCredit per ogni titolo Commerzbank conferito. Lo ha comunicato l’amministratore delegato Andrea Orcel
nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali
, indicando che l’offerta sarà valida per sei settimane.
"Il nostro approccio rimane disciplinato e pienamente incentrato sulla creazione di valore
al di là di Unlimited, che rappresenta un livello molto elevato - ha sottolineato il top manager -. Se non acquisissimo il controllo a seguito dell'offerta, lo scenario previsto ad oggi, lo status quo funziona bene dal nostro punto di vista. Prevediamo che il rendimento rimanga ben al di sopra del 20%. Riteniamo che Commerzbank sia incoraggiata a migliorare la propria performance inizialmente con Momentum e ora con Momentum 2.0, di cui saremo testimoni venerdì".
Secondo il CEO, lo scenario base non prevede l’acquisizione del controllo di Commerzbank
, con lo status quo considerato soddisfacente dal punto di vista operativo. Il rendimento dell’operazione è atteso comunque superiore al 20%.
Orcel ha evidenziato che il gruppo si considera tutelato dal rischio di ribasso grazie alla struttura dell’operazione e conserva piena flessibilità strategica.
In caso di acquisizione del controllo, l’operazione verrebbe portata avanti solo qualora fosse in grado di generare ritorni superiori al costo del capitale e coerenti con il piano "Unlimited".
Il CEO ha infine sottolineato come entrambi gli scenari siano considerati positivi per gli azionisti di UniCredit, in quanto migliorativi rispetto alla situazione attuale e coerenti con una traiettoria di creazione di valore già definita di riferimento nel settore.