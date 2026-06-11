Appuntamenti macroeconomici dell'11 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 11/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 225K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,4%; preced. 6%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 101 Mld piedi cubi; preced. 95 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```