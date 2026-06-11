Milano 10-giu
50.029 0,00%
Nasdaq 10-giu
28.508 -1,98%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10-giu
10.255 0,00%
Francoforte 10-giu
24.195 0,00%

Appuntamenti macroeconomici dell'11 giugno 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici dell'11 giugno 2026
(Teleborsa) -
Giovedì 11/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 225K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,4%; preced. 6%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 101 Mld piedi cubi; preced. 95 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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