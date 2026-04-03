Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'8,72%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 115,81. Rischio di eventuale correzione fino al target 101,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 130,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)