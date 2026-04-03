Banche, Colombani (First Cisl): aumento indispensabile per tutela del potere d'acquisto

(Teleborsa) - "L'aumento di 518 euro lordi mensili per la figura di riferimento, il correlato aumento degli scatti di anzianità e delle indennità, sono indispensabili per mantenere il potere d'acquisto
, sulla base delle attuali previsioni di inflazione del triennio 2026-2028, e per redistribuire l'enorme valore prodotto
dalle lavoratrici e dai lavoratori". Lo dichiara il segretario generale First Cisl, Riccardo Colombani
, a seguito dell'approvazione della piattaforma unitaria di rivendicazione
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore credito e finanziario da parte delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali.
"Le richieste economiche, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 35 ore, il rafforzamento dei presìdi per contrastare le indebite pressioni commerciali, le previsioni sul welfare, e tutte le altre contenute nella piattaforma unitaria di rivendicazione sono ispirate alla centralità delle persone
- aggiunge - Perciò, l'elevazione economica e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori è obiettivo irrinunciabile e al contempo dimensione necessaria per certificare la responsabilità sociale delle banche".
"In questa prospettiva, la rivoluzione tecnologica in atto è un'opportunità
- sottoliena Colombani - I sistemi di intelligenza artificiale e le altre tecnologie poste al servizio del lavoro umano liberano la creatività e aumentano la produttività. In un settore dove la percentuale di persone occupate under 40 è solo il 25%, rispetto al 36,6% media area dell'euro, c'è assoluto bisogno di uscire dalla logica della riduzione del costo del lavoro, con le assunzioni ridotte al lumicino, cambiando decisamente rotta".