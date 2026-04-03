Banche, Esposito (Fisac): in piattaforma contratto ABI rimettere al centro le persone

(Teleborsa) - "I bancari non chiedono soltanto un rinnovo contrattuale
con una giusta rivendicazione salariale: chiedono rispetto, dignità e futuro
. Con la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto nazionale del credito affermiamo una scelta chiara: rimettere al centro la persona, il lavoro e il suo valore sociale". Lo afferma la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito
, sulla piattaforma approvata oggi
da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin per il rinnovo del contratto nazionale ABI.
Per la dirigente sindacale, "in un settore attraversato da profonde trasformazioni
, dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale, non accetteremo che il cambiamento venga scaricato sulle lavoratrici e sui lavoratori, né che il lavoro sia ridotto a un costo da comprimere o a una funzione da piegare alle logiche degli algoritmi. Per noi il lavoro resta uno strumento di emancipazione, di dignità e di cittadinanza".
Per queste ragioni, aggiunge Esposito, "vogliamo un contratto capace di governare il cambiamento e non di subirlo. Un contratto che abbia uno sguardo lungo, perché il prossimo triennio si annuncia tutt'altro che neutro e potrà essere segnato da nuove tensioni economiche e sociali a livello globale, con effetti che rischiano di pesare ancora una volta sul potere d'acquisto e sulle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori". In questa cornice, "si colloca anche la richiesta economica, pari a 518 euro medi nel triennio: una rivendicazione che non è solo salariale, ma una risposta concreta alla necessità di difendere il potere d'acquisto e dare valore al lavoro
".