Banche, Sileoni (Fabi): rafforzare potere d'acquisto delle retribuzioni in uno scenario che cambierà

(Teleborsa) - "Gli aumenti economici richiesti, i contenuti della piattaforma, quali ad esempio la riduzione dell'orario di lavoro, la reintegra nei casi di licenziamento disciplinare ingiustificato, la trasformazione digitale, il rafforzamento del Fondo per l'occupazione, tengono a fornire garanzie contrattuali ed economiche
a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore, ma anche agli stessi istituti di credito". Lo ha dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni
, commentando l'approvazione della Piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari
.
"Le richieste di questo nuovo contratto servono per rafforzare e mantenere il potere di acquisto
delle retribuzioni di fronte ad uno scenario che inevitabilmente nei prossimi giorni e mesi cambierà, speriamo in meglio, anche se tutto sta andando nella direzione opposta", ha aggiunto.
"Ora il nuovo contratto sarà sottoposto all'insindacabile e insostituibile giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori bancari che dovranno svolgere le assemblee unitarie sul territorio entro il 15 luglio
- ha spiegato Sileoni - I cambiamenti digitali in corso i sindacati, unitariamente, li stanno affrontando in ABI dove è previsto un ulteriore incontro per il 14 aprile con argomento la cabina di regia, che servirà per definire nuove mansioni, nuove attività professionali e nuovi inquadramenti normativi ed economici per tutte quelle attività e figure professionali impattate dal digitale".
"È un nuovo contratto - ha proseguito il segretario generale della Fabi - che servirà a tenere insieme tutte le componenti del settore partendo dal presupposto politico che i sindacati vogliono che sia riconosciuta l'inflazione reale e attesa e una quota di produttività giustificata dagli utili record delle banche, 112 miliardi di euro, raggiunti per l'insostituibile contributo dei lavoratori del settore. Rispetto ai risultati ottenuti nell'ultimo rinnovo contrattuale, pari a 435 euro, l'incremento delle nostre richieste, giustificato dagli utili delle banche
, è superiore soltanto dell'1%: il 15% era il 23 novembre e il 16% è oggi. Ora il giudizio definitivo passerà dalle assemblee dei lavoratori bancari".