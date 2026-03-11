Cy4Gate, contratto triennale da 8 milioni di euro con cliente istituzionale estero

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha sottoscritto uncon un importante cliente istituzionale estero, finalizzato alla fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate nell'ambito della Decision Intelligence.L'accordo prevede, in particolare: a) labasato sulla piattaforma proprietaria Quipo, che integra sofisticate tecnologie di Artificial Intelligence e consente l'elaborazione e l'armonizzazione di fonti dati eterogenee. La piattaforma sarà customizzata in base alle specifiche esigenze dell'utente finale, con l'obiettivo di fornire ai decisori istituzionali insight sintetici, tempestivi e ad alto valore aggiunto, a supporto di processi decisionali; b) la, mirati a rafforzarne ulteriormente l'efficacia e la capacità di adattamento ai contesti d'uso istituzionali.