Milano 9:11
44.729 -0,10%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:11
10.294 -0,57%
23.556 -0,36%

Webuild, Salini: compiuto un salto di qualità significativo, solida visione di lungo termine

Finanza, Trasporti
Webuild, Salini: compiuto un salto di qualità significativo, solida visione di lungo termine
(Teleborsa) - "I risultati che presentiamo oggi confermano la solidità del nostro modello industriale nel lungo periodo: abbiamo superato le attese del Piano su tutte le dimensioni, industriale, finanziaria, commerciale e occupazionale, con la sicurezza delle nostre persone sempre al centro, come testimoniano i valori eccellenti raggiunti dagli indicatori di sicurezza sul lavoro". Lo ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, commentando i risultati 2025.

"Negli ultimi tre anni abbiamo compiuto un salto di qualità significativo, ripensando e riadattando strategie e modelli e anticipando i cambiamenti - ha aggiunto - Anche in uno scenario complesso e volatile, abbiamo consegnato 45 opere in tutto il mondo, confermando disciplina operativa e affidabilità, che continuano a essere elementi distintivi di Webuild. La nostra scala globale continuerà a rappresentare un moltiplicatore di valore".

"Negli ultimi tre anni abbiamo costruito una piattaforma di eccellenza che ci renderà sempre più resilienti e ci consentirà di affrontare il nuovo ordine mondiale - ha detto Salini - Una piattaforma che sarà potenziata da tecnologia, digitalizzazione e processi innovativi, per continuare a essere leader del settore delle infrastrutture a livello globale. Con circa il 70% del fatturato sviluppato all'estero, in mercati a basso rischio, garantiamo una solida visione di lungo termine".
Condividi
```