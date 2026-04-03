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Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 2/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 2/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 2/04/2026 è stato pari a 3,98 miliardi di euro, in calo di 1.182,1 milioni, rispetto ai 5,16 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,62 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.

Su 696 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 354 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 298. Invariate le rimanenti 44 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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