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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 19/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 19/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 827,4 milioni, pari al 20,71%, rispetto ai precedenti 3,99 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,66 miliardi.

Su 672 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 490 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 148 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 34 azioni del listino milanese.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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