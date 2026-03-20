Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 19/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 827,4 milioni, pari al 20,71%, rispetto ai precedenti 3,99 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,66 miliardi.Su 672 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 490 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 148 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 34 azioni del listino milanese.