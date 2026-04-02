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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi dell'1/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,16 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.014,7 milioni, pari al 24,47%, rispetto ai precedenti 4,15 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,69 miliardi.

A fronte dei 731 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 527 azioni. In lettera invece 183 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 21 stocks.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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