Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 20/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 8,79 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.968,8 milioni, pari all'82,31% rispetto ai precedenti 4,82 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi azioni della seduta precedente a 1,29 miliardi.Su 682 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 427 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 218 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.