Milano 9:21
43.936 -1,17%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:21
10.224 -0,78%
23.343 -1,05%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 677,7 milioni, pari al 17,32% rispetto ai precedenti 3,91 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.

Su 683 titoli trattati in Borsa di Milano, 417 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 238. Invariate le rimanenti 28 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
