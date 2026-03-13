Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 677,7 milioni, pari al 17,32% rispetto ai precedenti 3,91 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.Su 683 titoli trattati in Borsa di Milano, 417 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 238. Invariate le rimanenti 28 azioni.