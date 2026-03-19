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Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 18/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 18/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,99 miliardi di euro, con un incremento di ben 645,6 milioni, pari al 19,27% rispetto ai precedenti 3,35 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.

Su 666 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 316 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 312 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.



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