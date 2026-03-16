Asia incerta su tensioni geopolitiche e attesa Fed e BCE

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche appaiono tentennanti ad inizio settimana, in risposta al persistere delle tensioni geopolitiche, legate al prolungamento della guerra in Iran ed all'ascesa delle quotazioni petrolifere. Cautela anche in vista delle riunioni dlele principali banche centrali d'Occidente, in particolare la Federal Reserve.



A supportare il sentiment hanno contribuito alcuni dati cinesi, come la produzione che è balzata del 6,3% e le vendite al dettaglio del 2,8%, entrambi superando largamente le attese e confermando che l'economia cinese potrebbe tranquillamente centrare il target di crescita per quest'anno.



A Tokyo , il Nikkei 225 (-0,18%) è sostanzialmente stabile; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza anche Shenzhen (+0,16%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.



Positiva Hong Kong (+1,47%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Seul (+1,31%).



Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,02%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,52%.



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,06%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,27%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,83%.

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