Asia a due velocità chiude settimana critica. Tokyo tiene il segno più

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -nell'ultima seduta della settimana, ma i mercati si avviano a chiudere, a causa dello scoppio dellaIl, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, ha avuto impatti pesanti sui mercati, che temono una nuovaSul fronte macro, si attendono alcuni dati chiave USA, come ledel ilTiene la borsa diche continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,55%; avanza con forza, che continua gli scambi in rialzo dell'1,75%.Balza in alto(+1,72%); pressoché invariata(+0,11%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,68%; analoga direzione per(-0,87%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,2%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,16%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento dell'è pari 2,16%, mentre il rendimento delscambia 1,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%).