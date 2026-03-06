Asia a due velocità chiude settimana critica. Tokyo tiene il segno più

(Teleborsa) - L'Asia si muove a due velocità
nell'ultima seduta della settimana, ma i mercati si avviano a chiudere l'ottava con pesanti ribassi
, a causa dello scoppio della guerra in Medioriente
.
Il rialzo delle quotazioni petrolifere
, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, ha avuto impatti pesanti sui mercati, che temono una nuova impennata dell'inflazione
.
Sul fronte macro, si attendono alcuni dati chiave USA, come le vendite al dettaglio
del il Job Report
.
Tiene la borsa di Tokyo
che continua la seduta con un guadagno frazionale sul Nikkei 225
dello 0,55%; avanza con forza Shenzhen
, che continua gli scambi in rialzo dell'1,75%.
Balza in alto Hong Kong
(+1,72%); pressoché invariata Seul
(+0,11%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,68%; analoga direzione per Sydney
(-0,87%).
Modesto guadagno per l'euro contro la valuta nipponica
, che avanza di poco a +0,2%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato +0,16%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido +0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,16%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,79%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 09/03/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%).